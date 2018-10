Facebook

Die Restaurants von „Gusto Carnia“ laden Sie zu einer schmackhaften Entdeckungsreise in die malerische Bergregion ein ©

Genuss aus Karnien

Karnien ist eine besondere alpine Region, die es sich zu erkunden lohnt – und zwar nicht nur kulturell und landschaftlich, sondern auch kulinarisch.

So findet man hier zahlreiche traditionelle Produkte, die jetzt wieder verstärkt angebaut werden, und es gibt eine originelle und naturnahe Küche. Um das Bewusstsein für diesen kulinarischen und landwirtschaftlichen Reichtum zu stärken, wurde der Verein „Gusto Carnia“ gegründet. Er besteht aus den besten Gastronomen und Produzenten von Karnien und sieht sich als Erbe einer langen kulinarischen Tradition. Dabei wird auf die Qualität der Zutaten besonders geachtet, während die Speisen Moderne und Tradition verbinden. So lockt zum Beispiel jedes karnische Tal mit eigenen Spezialitäten, die es sich zu kosten lohnt. Frico, Toç in braide, Cjarsons, Blecs und das in Karnien kreierte Tiramisù sind nur einige der Köstlichkeiten, zu denen Sie „Gusto Carnia“ im Herbst einlädt.