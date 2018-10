Facebook

Erleben Sie Florian Gschwandtner live in Klagenfurt! ©

Vom Start-up zum etablierten Unternehmen: Die Erfolgsgeschichte des Runtastic-Gründers Florian Gschwandtner.

Wie wird ein Bauernbub aus dem österreichischen Mostviertel zu einem international erfolgreichen Unternehmer? In seiner Biographie »So läuft Start-up« verrät »Mister Runtastic« sein Geheimnis zum Erfolg:

- Wie verwirkliche ich meine Ziele?

- Wie motiviere ich mich zu Höchstleistungen?

- Wie wird aus einem Start-up ein Unternehmen mit Substanz und Perspektive?

- Wie bleibe ich mir dabei selbst treu?

Florian Gschwandtner richtet sich in seinem Buch an Menschen, die am Beginn ihrer Ausbildung stehen, die ein Unternehmen gründen oder eine Geschäftsidee verwirklichen wollen und vor wichtigen Entscheidungen stehen.

Das Rezept zum Erfolg gibt es nicht. Gschwandtner schreibt offen über Momente des Zweifels und Enttäuschungen. Doch während viele Start-up-Gründer in der zermürbenden Anfangsphase das Handtuch werfen, hat Gschwandtner Rückschläge als Learnings genützt und ist über sich hinaus gewachsen. Heute teilt er seine Erfahrungen als Keynote Speaker, Motivator und Angel Investor – und nun auch in seinem neuen Ratgeber-Buch.