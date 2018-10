Wir verlosen 250x4 Karten für die exklusive Vorpremiere von "Wie William Shakespeare wurde", dem Next Liberty Familien-Musical am 17. November in der Oper Graz. Teilnahmeschluss: 5. November.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dennis Hupka als William und Next Liberty-Ensemblemitglied Amelie Bauer als Juliet © Lupi Spuma

Schreiben oder Nichtschreiben?

Keine Frage – zumindest nicht für den 13-jährigen Will. Beim großen Familien-Musical erfahren Sie mehr über Shakespeares Jugendjahre.

Auch der größte Dichter der Welt hat einmal klein angefangen – zum Beispiel im englischen Städtchen Stratford des Jahres 1577, wo sich der 13-jährige William Shakespeare mit Lateinunterricht herumschlagen muss, während er seine Zeit doch viel lieber damit verbringen würde, davon zu träumen, mit seinem Schreiben die Welt – und das Herz der schönen Juliet – zu erobern.



Doch als sein Vater durch eine Intrige sein gesamtes Vermögen verliert, muss sich der junge Will plötzlich dem sogenannten „Ernst des Lebens“ und der Tatsache stellen, von nun an in der Handschuhwerkstatt seines Vaters auszuhelfen. Und so soll nun sein Leben aussehen?! Da muss es doch noch etwas Anderes, etwas Größeres geben, seine Träume sind schließlich aus ganz anderem Stoff gemacht, als diese Handschuhe ...



Das große Familienmusical des Next Liberty ist von der großen Opernbühne nicht mehr wegzudenken, erweckt es doch jede Saison aufs Neue große Geschichten, spannende Abenteuer und liebenswerte Figuren zum Leben und lässt dabei nicht nur die Herzen von jungen und jung gebliebenen Musiktheaterfans höherschlagen. Diesmal werden Shakespeares Werke und die Fakten über seine Jugendjahre zu einem fulminanten Familienmusical voller geflügelter Worte und großer Visionen verwoben.