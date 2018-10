Facebook

Sagen Sie einmal ganz schnell Gschwistratklaubhölzlan und Zuckabliableaggazle! Gar nicht so einfach, das Kärntnerische, oder? Und diesmal wird’s noch spannender. Auch die slowenische Mundart hat einen eigenen Abschnitt in „Leck Buckl III“ bekommen und wartet mit Besonderheiten aus vier Regionen auf. Dabei erfährt man etwa, dass im Jauntal der štérc keineswegs gegessen wird oder was die Rosentaler mit einem mécˇa machen. Und kimmsch amål nåch Oschttirol, dann ist der Teil mit der Mundart von Lienz und Umgebung sicher hilfreich.

Aber keine Sorge, in diesem Buch finden Sie auch Wörter, die einem leichter über die Lippen kommen, wie etwa reixn, Scha und Wute. Und so mancher Begriff im dritten Kärntner Mundart-Wörterbuch der Edition Kleine Zeitung hat eine unerwartete Bedeutung. Der Schnadaschotn hat zum Beispiel nichts mit Schatten zu tun und der Gåatngraus ist für den Gärtner gar nicht grauslich, sondern hilfreich. Nur der Schtinkmardar, der stinkt mitunter wirklich.