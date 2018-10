Facebook

Sie sind an Skitouren interessiert? Dann sehen Sie sich dieses Angebot von Alps und vom Vorteilsclub genauer an. Wir bieten Ihnen einen Kurs für Anfänger oder leicht Fortgeschrittene. Staatlich geprüfte Bergführer lehren Sie die wichtigsten Grundlagen des modernen Skitourengehens. Sie betreuen Sie in Gruppen zu maximal acht Personen, machen mit Ihnen zwei Ausbildungstouren im Gebiet Krakauebene, zeigen Ihnen dabei die Aufstiegstechniken, erklären Ihnen die Ausrüstung und deren Anwendung und wie Sie auf Touren am besten mit den Ski zurechtkommen. Auch in Alpine Gefahren inklusive Lawinensuche und Orientierung werden Sie unterwiesen.

Mein V%rteil: 50 % auf Skitourenkurse Termine 2018:

Termin 1: 19.-20. Jänner 2019

Termin 2: 2.-3. Februar 2019

Termin 3: 23.-24. Februar 2019 Dauer: Samstag 9 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr. Kursort: Skitourengebiet Krakauebene bei Murau, Hotel Stigenwirth Normalpreis: 349 Euro. 50 % Ermäßigung für Vorteilsclub-Mitglieder.

Inbegriffen: Führungsgebühr,Übernachtung im 4*Hotel Stigenwirth und Halbpension inkl. Marschtee, Lawinenvortrag und Zugang zu den Kursunterlagen. Nicht inkludiert sind etwaige Liftgebühren. Auf Wunsch Verleih von Skitourenausrüstung und Lawinenausrüstung. Buchen unter: www.alpsclimbing.com Bitte geben Sie Ihre Vorteilsclub-Nummer im Feld „Abo Nummer bei Buchung mit Abo Rabatt" und den Gutschein-Code: W18KLEINE50 bei der Buchung an. Infos unter: www.alpsclimbing.com

Unter der Anleitung der Alps-Guides lernen Sie die wichtigsten Grundlagen des modernen Skitourengehens. Einsteigerkurs mit staatlich geprüften Bergführern und einem bewährten Kursformat in einer renommierten Alpinschule.