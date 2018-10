Facebook

Das Leben ist eine lustige Katastrophe (Peter Turrini)

In mehreren Gesprächen, geführt an Orten, die sein Leben, aber auch sein literarisches Schaffen prägten, bietet der österreichische Dramatiker von Weltgeltung tiefe Einblicke in seine Theater- und Seelenlandschaften, in denen es keine Trennungslinien zwischen Tragödie und Komödie gibt.

In Hauptrollen mit dabei: ein Bühnendichter als Menschenfresser, die einstigen Jungdichter H. C. Artmann und Thomas Bernhard, der bislang völlig unterschätzte Philosoph Hansi Sattler, ein einstiger Dominikanerpater, ein gegenwärtiger Landeshauptmann, der liebe Herrgott und der Tod.

Als malerische Kulisse dienten: ein idyllischer Bauernhof in Kleinriedenthal, das Archiv der Zeitgenossen in Krems, der Tonhof in Maria Saal und die tschechische Grenzlandschaft.

Als Motto gilt: Kennenlernen heißt lernen können. Die Zuwendung kann beginnen.