Gewinnen Sie 25x2 Karten für die Familienmesse "mensch & tier" am 20. und 21. Oktober am Schwarzlsee bei Graz. Teilnahmeschluss: 11. Oktober 2018

Die Familienmesse "mensch & tier" am 20. und 21. Oktober 2018, Schwarzlsee bei Graz.



Die größte und erfolgreichste Tiermesse Südösterreichs, die „mensch & tier“, findet am 20. und 21. Oktober 2018 zum mittlerweile siebenten Mal statt. Wieder an der perfekten Location: Das Schwarzl Freizeitzentrum bei Graz mit direkter Anbindung an die Autobahn und tausenden Parkplätzen öffnet seine Tore für alle Tierfreundinnen und Tierfreunde.



„mensch & tier“ lockt tausende Tierfreunde mit seinem vielseitigen Rahmenprogramm an! Eines der Highlights: Die spannende Hundearena mit tollen Vorführungen, wie Dogdance, Rassehundepräsentationen, Medical-Training, Zollhunde-Staffel uvm.

Daneben sorgt die „Internationale Rassekatzenschau“ für samtpfotige Begegnungen bei der Bewertung durch internationale Richter und große Auftritte der Stubentiger auf dem Catwalk. Für kleine und große Kinder gibt’s den „Kids-Corner“, bei dem mit Assistenzhunden „gearbeitet“ wird, man Schnecken, Schaben uä. kennenlernen kann – und sogar Hühner trainiert werden!

Außerdem warten tolle Pferdeshows, Alpakas, Esel und viele weitere Tiere. Und natürlich sorgen über 100 Aussteller für ein Messe-Erlebnis, das staunen lässt und zum Shoppen einlädt.