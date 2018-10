Vorteilsclub Mitglieder erhalten eine 2für1-Ticketermäßigung für den Halloween Ball am 31. Oktober in der Helmut List Halle in Graz!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freuen Sie sich auf einen Ball mit Gänsehaut-Garantie! ©

Gruseliges Ballereignis

Der „4. Grazer Halloween Ball - The Horror Festival“ findet am 31. Oktober in der Helmut List Halle Graz statt. Der Ball hat heuer noch mehr Grusel-Power und wird schauriger, schöner und einzigartiger: Eine Halloween Kinderparty, ein Horror Food Market und ein Halloween Clubbing heben das „furchtbarste Event des Jahres“ auf ein neues Level und liefern einen spektakulären Startschuss in die prestigeträchtige Grazer Ballsaison.

Alle Informationen zum Ball finden Sie unter www.halloween-ball.at

Mein V%rteil: Vorteilsclub Mitglieder erhalten eine 2für1-Ticketermäßigung für den Halloween Ball! Kinderparty: 16 statt 32 Euro für 2 Erwachsene und 2 Kinder

Clubbing: 9 statt 18 Euro für zwei Personen

Halloween Ball inkl. Clubbing: 30 statt 60 Euro für zwei Personen Aktion nur gültig für Vorteilsclub-Mitglieder. Preis zuzüglich Gebühren. Karten ausschließlich erhältlich in den Kleine-Zeitung-Büros. Tickets sichern unter: 0316 871 871 11