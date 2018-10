Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 20% Ermäßigung auf alle Tickets der Vortragsreihe "Bilder der Welt" in Graz, Judenburg oder Velden.

Erleben Sie "Bilder der Welt"! © Olaf Krüger

Lust auf eine Weltreise im Kopf?

Bilder der Welt - sieben wunderbare Reisen - zum Greifen nahe

Auch in diesem Jahr führt eine erlesene Schar an internationalen Reisefotografen und Abenteurern an zehn Abenden durch verschiedenste Landschaften und Zivilisationen und hält damit fest: Im perfekten Fotolicht betrachtet ist unsere Erde doch eine ziemlich ansehnliche Angelegenheit.

Sie erhalten 20 % Ermäßigung!

Mein V%rteil: 20% Ermäßigung auf alle Karten für die Vortragsreihe "Bilder der Welt" Tickets: um 13,60 Euro statt 17 Euro "Normalpreis" Online reservieren direkt unter www.bilder-der-welt.at Die Karten werden direkt bei der Veranstaltung an der Kassa bezahlt. Vorteilsclub-Karte vorweisen, um die Ermäßigung zu erhalten. Vorverkaufstellen:

Graz: Orpheum, Ticketzentrum und Zentralkartenbüro

Velden: Casineum

Judenburg: Tourismus- & Informationsbüro Bei den Vorverkaufsstellen ist die Vorteilsclub Karte vorzuweisen!

Infos zu den Vorträgen: