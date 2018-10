Facebook

Die Bio-Bauern jubeln: Immer mehr Menschen achten auf eine gesunde Ernährung. ©

Klagenfurt wird diese Woche zur Bio-Hochburg

Kommenden Freitag und Samstag findet am Neuen Platz in Klagenfurt zum bereits 22. Mal das Alpen- Adria-Biofest statt. Dabei können Sie nach Herzenslust und mit gutem Gewissen die Vielfalt des stetig wachsenden Bio-Produktsortimentes ausprobieren und genießen. Direkt von den Biobauern aus Österreich, Italien und Slowenien, nach strengen Bio-Produktionsrichtlinien hergestellt, dem Tierwohl verpflichtet und mit Leidenschaft und höchster Professionalität präsentiert, wird am Biofest eine große Vielfalt bester Bio-Köstlichkeiten aufgetischt. Die „Bio-Schmankerl-Meile“ und die sieben Bio-Gastronomiebetriebe sind einen Besuch wert und sorgen für einen echten Genuss.

Die Biobauern setzten auf Qualität und achten auf die Einhaltung strenger Bio-Richtlinien entlang des gesamten Herstellungsprozesses. Sie sind vor allem dem „Wir schauen aufs Ganze“-Gedanken verpflichtet und erbringen so ganz nebenbei Leistungen für die Umwelt und Gesellschaft. Dass Bio eine Erfolgsgeschichte ist und Perspektiven für die Zukunft sichert, zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre. Die Anzahl der Biobetriebe in Kärnten hat mit 1765 Biobauern, die 23 Prozent der Fläche biologisch bewirtschaften, einen neuen Höchststand erreicht. Die junge Generation der Biobauern ist motiviert und geht innovative Wege.

Außerdem gibt es für die Besucher ein bunt gemisches Rahmenprogramm:

So gibt „Blechreiz“ am Samstag ein Konzert zum Besten, es gibt ein Kinder-Mitmachprogramm mit „Best of the Rest“ sowie einen „Poetry Slam“ zum Thema „Das Gute leben!". Zudem wird wird der

„Biobauer des Jahres“ gekürt.

Alle Informationen unter www.bio-austria.at