50% Ermäßigung für das Abenteuer Erzberg



Ermäßigung auf die regulären Eintrittskarten aller Touren (ausgenommen Tour 4: Live-Sprengung) beim Abenteuer Erzberg.



Tourenangebot:

Tour 1 – Hauly-Abenteuerfahrt

Tour 2 – Erlebniswelt Schaubergwerk,

Tour 3 – Freilichtausstellung Oswaldi.



Sie erhalten Ihre ermäßigten Tickets nach Vorlage der Vorteilsclub-Karte vor Ort an der Kasse.



Bitte um Reservierung vorab online unter www.abenteuer-erzberg.at, per Mail an info@abenteuer-erzberg.at oder unter Tel. (03848) 3200.

Aktion gültig von 1. bis 31. Oktober 2018.



Pro Vorteilsclub-Mitglied maximal einlösbar auf zwei Erwachsenen- und zwei Kinderkarten.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 8.30 bis 16.30 Uhr.



Abenteuer Erzberg

Trofengbachgasse 13

8790 Eisenerz.

Weitere Informationen & Preise unter www.abenteuer-erzberg.at