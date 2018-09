Gewinnen Sie einen von 10 Flexi-Kletterkursen für das City Adventure Center in Graz. Teilnahmeschluss: 9. Oktober 2018

Seilklettern will gelernt werden - am besten bei den Flexi-Kursen im Grazer City Adventure Center. ©

Die Kletterhalle mitten in der Stadt

Die Kletterhalle im City Adventure Center (CAC) in Graz bietet auf drei Ebenen mehr als 2300 Quadratmeter Kletterfläche im In- und Outdoorbereich. Neben den Seilkletterbereichen stehen den Besuchern noch mehr als 600 Quadratmeter Boulderfläche in verschiedenen Räumlichkeiten zur Verfügung.

Für einen Einstieg ins Klettern empfiehlt es sich, einmal die Boulderbereiche zu nutzen – Bouldern ist Klettern pur, gesichert durch Matten und funktioniert ohne Voraussetzungen. Für alle, die mit dem Seil die bis zu 15 Meter hohen Kletterbereiche erklimmen möchten, empfiehlt sich ein Kurs der hauseigenen Kletterschule. Dort werden ganzjährig Kletterkurse für alle Alters- und Könnensstufen angeboten. Bei den Anfänger-„Flexikursen“ besteht für Kletterneulinge die Möglichkeit, zwei Mal pro Monat ins Seilklettern einzusteigen. Auch bei den Fortgeschrittenen-„Flexikursen“ werden zwei Termine pro Monat angeboten.

Nähere Inforamtionen zum City Adventure Center findn Sie auf www.c-a-c.at