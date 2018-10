Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Prosit in Tarvis" ©

"Prosit in Tarvis"

Die „Verkostungsschau” im Rahmen des Programms der 20. Ausgabe von „Ein Prosit” findet am Samstag, den 20. und am Sonntag, den 21. Oktober in den schönen Räumlichkeiten des Palazzo Veneziano in Malborghetto statt und ist in zwei Bereiche unterteilt: „Vigneto” für Weine und „Culinaria” für gastronomische Produkte.

Im Bereich „Vigneto” präsentiert jeder ausstellende Winzer vier Weine der eigenen Produktion. Gleichzeitig kann der Besucher im Bereich „Culinaria” die verschiedenen gastronomischen Spezialitäten der Aussteller verkosten.

Lassen Sie sich zu einer einzigartigen Genussreise ins nahe gelegene Norditalien entführen und lernen Sie die Köstlichkeiten der Region kennen und lieben.

Alle Informationen zum „Prosit in Tarvis“ finden Sie unter www.einprosit.org