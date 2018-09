Facebook

Begeistern ihr Puplikum mit iren Gesangskünsten und sind deshalb Teil des "Fests der Stimmen": die Vokalslisten Kärnten.

Ein Feuerwerk der besten Chöre im Land

Die bekanntesten und beliebtesten Chöre in Kärnten geben in diesem Jahr im Rahmen des „Fests der Stimmen“ zum bereits 13. mal ein musikalisches Stelldichein. Was damals laut Organisator Richi di Bernardo als „nur ein Versuch“ startete, entwickelte sich im Laufe der Jahre zum wahren Publikumsmagneten. Kein Wunder, begeistern alle Chöre mit einer hohen gesanglichen Qualität und verwandeln die jeweiligen Abende in einen wahren Ohrenschmaus.

Zu hören und sehen sein werden die Chöre zwischen 6. Oktober und 17. November. Das Tolle: Die Veranstaltungen verstreuen sich auf insgesamt acht Kärntner Bezirken. So ist garantiert auch ein Termin in Ihrer Nähe mit dabei.

Hier bieten wir Ihnen einen Überblick, wann, wo und welche Konzerte im Rahmen des "Fests der Stimmen" stattfinden:

Samstag, 6. Oktober

MGV Kaning, Klang Quadrat und das Belchreizbrass-Quintett

Spittl in Spittal

Samstag, 13. Oktober

Die Stimmen aus Kärnten, die 5 Gailtaler und das Belchreizbrass-Quintett

Musikzentrum Knappenberg

Freitag, 19. Oktober

Das Kärnten Doppelsextett, die 5 Gailtaler und Michael Uhr-Steirische

Lodronsche Reitschule in Gmünd

Samstag, 20. Oktober

Das Quintett der Brüder Smrtnik, das Klang Quadrat und das Bechreizbrass-Quintett

Kultursaal Berg im Drautal

Samstag, 27. Oktober

Der Grenzlandchor Arnoldstein, die Vokalsolisten Kärnten und das Brechreizbrass-Quintett

Stadtsaal Feldkirchen

Samstag, 3. November

Das Kärntner Doppelsextett, die Vokalsolisten Kärnten und das Blechreizbrass-Quintett

edu-care-Seminarzentrum in Treffen

Freitag, 16. November

das Kärntner Doppelsextett, der MGV Kaning und das Blechreizbrass-Quintett

Konzerthaus Klagenfurt

Samstag, 17. November

Die Kärntner aus Maria Wörth, der MGV Scholle haimburg und das Blechreichbrass-Quintett

Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal

Beginn jeweils um 19:30 Uhr.