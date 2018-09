Facebook

Herbstliche Einkaufsnacht in der Grazer Innenstadt: Am Donnerstag, 11. Okotber, von 18 ibs 21 Uhr. ©

Herbstliche Shoppingtour durch Graz

Der Herbst beginnt bereits, die Stadt ein wenig zu färben. Um die bunteste Jahreszeit gebührend einzuläuten, findet am 11. Oktober in der Grazer Innenstadt eine Einkaufsnacht statt. Der Verein „Gemeinschaftsaktion Grazer Innenstadt“ hat, unterstützt vom Projekt Spielberg, wieder allerlei Reizvolles für den herbstlichen Shopping-Abend geplant. Vom Jakominiplatz bis zur Mariahilferstraße haben ganze 120 teilnehmende Geschäfte bis 21 Uhr für Sie geöffnet und laden zum Verweilen, Kaufen und Mitmachen ein.

Den Soundtrack zum Flanieren liefern fünf Bands und elektronische DJ-Sounds. Am Südtiroler Platz darf außerdem das Tanzbein geschwungen werden. Die Tanzschule Eichler erweckt mit dem Tanzstil „Rock the Billy“ die 50er-Jahre zum Leben. Die passende Livemusik dazu kommt von den Old School Basterds.

Noch zu wenig Action? Pünktlich zum Red Bull BC One Kollektionslaunch lädt der Red Bull World Store am Hauptplatz zum „BC One Breakdance Battle und Workshop“ . Von 17 bis 20 Uhr wird der Platz vor dem Geschäft in eine Tanzbühne verwandelt, auf der man erste Breakdance-Erfahrungen sammeln kann.

Styling-Beratung gibt es bei der Einkaufsnacht natürlich auch – und zwar für Sie selbst (bei Hannelore Hölbling Parfümerie in der Herrengasse, bei City Classic Damenmoden in der Schmiedgasse, Carina Harbisch Fashion Store in der Stubenberggasse und Magazzin in der Bürgergasse) und für Ihren Wohnraum (bei BoConcept Graz am Tummelplatz).

Im Gutscheinheft am 6. Oktober in der Kleinen Zeitung gibt es sämtliche Informationen zu den Angeboten. Weitere Informationen zur Einkaufsnacht finden Sie unter www.gerazerinnenstadt.at