Gewinnen Sie zwei von 50 Karten für einen Fachvortrag Ihrer Wahl bei den 27. Wernberger Gesundheitstagen am 6. und 7. Oktober 2018 im Kloster Wernberg. Teilnahmeschluss: 26. September.

Gewinnen Sie 25x2 Karten für den 27. Wernberger Gesundheitstage © Adrian Hipp

Bei den 27. Wernberger Gesundheitstagen von 6. bis 7. Oktober haben Sie die Möglichkeit, bei Vorträgen, Testungen, Vorführungen und persönlichen Gesprächen Wissenswertes über Ihr Herz zu erfahren.

Die Gesundheitstage werden am 6. Oktober um 11.00 Uhr eröffnet. Dr. Robert Schmidhofer wird darüber sprechen, was dem Herzen gut tut und was ihm schadet. Musikalisch wird die Eröffnung von Ossi Huber umrahmt.

Küchenmeister Gerhard Metzger wird beim Showkochen präsentieren, wie man schonend und dennoch gut kocht. Ponyreiten und Informationen zur Hippotherapie gibt es mit Julia Müller und Denise Schebot. Neben einem Klosterflohmarkt erwarten Sie viele Aussteller im Zelt im Klosterinnenhof.

Am Samstag wird Mag. Joachim Rieger über Herzgesundheit und Training bzw. Prävention und Rehabilitation sprechen. Oberärztin Dr. Elisabeth Mairitsch informiert die Besucher über Herz- und Kreislauferkrankungen. Der Rettungswagen vom Roten Kreuz steht den Besuchern an beiden Tagen für zwei Stunden zur Besichtigung zur Verfügung.

Nach dem Familiengottesdienst am Sonntag um 9.00 Uhr in der Klosterkirche spricht Falko Krismayr über ein gesundes Herz und Leistungssport. Oberärztin Dr. Anna Rab informiert über Herzkatheter und Bypass. Oberärztin Dr. Silke Wappis demonstriert die Reanimation mit und ohne Hilfe eines Defibrillators. Beim Vortrag von DI Angelika Combs erfahren die Besucher Wissenswertes über die Kräuterapotheke für das Herz.

Den Abschluss der Wernberger Gesundheitstage bildet ein „runder Tisch“ mit OA Dr. Elisabeth Mairitsch, OA. Dr. Silke Wappis, Falko Krismayr und Mag. Joachim Rieger und Moderator Hans Hermann.