Ermäßigung"2 für 1" auf das Genussticket bei "Sturm auf den Schilcher"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturm auf den Schilcher ©

Deutschlandsberg lädt vom 21. bis 23. September wieder

zum Fest rund um Schilchersturm und Kastanien.

Wenn die Schilcherstadt Deutschlandsberg ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert, dann steht natürlich auch das köstliche, regionstypische Getränk im Mittelpunkt. „Sturm auf den Schilcher“ heißt es vom 21. bis 23. September bei einem fröhlichen Fest voller Brauchtum, Kulinarik und Kunsthandwerk.

Zahlreiche Betriebe aus der Region sind mit ihren Produkten vor Ort.

Besuchen Sie uns doch am 21. oder 22. September (jeweils 9 bis 18

Uhr) in der Stadtgalerie Deutschlandsberg! Hier können Sie unseren Redakteuren bei der Arbeit zusehen und miterleben wie die Kleine Zeitung

entsteht. Zusätzlich haben wir für Sie eine Titelseitenaktion, ein Kinderprogramm mit Kinderschminken und gratis Helium-Luftballons (am Freitag ab 12 Uhr und am Samstag ab 9 Uhr) sowie ein gratis Frühstück

am Samstag von 9 bis 11 Uhr (solange der Vorrat reicht).