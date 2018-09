Facebook

Weltlabor - Immersives Schreiben

Weltlabor - Immersives Schreiben



Im Workshop nutzen wir die vielfältigen Eindrücke der Ausstellung „Artificial Paradise? Immersion in Raum und Zeit" als Impulse, um schreibend in unsere eigenen inneren Paradiese und farbenfrohen Vorstellungswelten einzutauchen. Vor allem Bilder sprechen unsere Sinne und Erinnerungskanäle unmittelbar an und eröffnen somit ein enormes Potential an Kreativität. Mithilfe von konkreten Anleitungen öffnen wir durch das bewusste Wahrnehmen der Ausstellungsexponate unsere Vorstellungskraft.

Ziel des Workshops ist das Entdecken bunter Welten sowie Freude am unzensurierten und freien Schreiben. Durch die Anregungen der Ausstellung erfahren wir im Schreiben auch unseren persönlichen Gestaltungsraum der uns umgebenden Welt und ziehen Energie aus den eigenen Erkenntnissen.

Mit Schreibtrainerin Britta Wedam.