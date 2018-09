Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Extreme Erfahrungen am "Dach der Welt": Hans Wenzl erzählt von der Everest-Besteigung. ©

Hoch hinaus zum "Fest der Berge"

Beim „Fest der Berge“ im Boulderama Klagenfurt ist mit Hans Wenzl der erfolgreichste Kärntner Höhenbergsteiger zu Gast. In seiner Multimediashow „Mount Everest – der achte Streich“ erzählt er ab 19.30 Uhr, wie er mit dem höchsten Berg der Welt seinen bereits achten Achttausender ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen hat. Das „Fest der Berge“ startet aber bereits um 17 Uhr mit einem Outdoor-Rallye- Dschungelparcours für Kinder und Jugendliche und der Eröffnung der Ausstellung „Alpine Idylle zerstört“. Unter dem Titel „Bergwald zum Angreifen“ zeigt Edelholzchef Thomas Mitmasser heimisches Bergwaldholz und beim „Wettkampftraining open door“ gibt Cheftrainer Shimmy Einblicke in die Welt des Leistungssports. Um 18 Uhr folgt ein spannender Vortrag von Karl Selden über Bike-Erlebnisse in Chile und Hausherr Chris Rainer führt alle Interessierte von 19.15 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alpenverein-klu.at