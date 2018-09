Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besuchen Sie mit dem Messepass welchen Sie am 24. September in Ihrer Kleinen Zeitung finden die Grazer Herbstmesse und genießen Sie 12 attraktive Vorteile! ©

Wenn der Herbst langsam anklopft

Am 27. September öffnet die Grazer Messe wieder ihre Pforten und bietet ein Themenspektrum, das so bunt ist wie die Blätter auf den herbstlichen Bäumen.



Die schönsten Ideen rund ums Wohnen erwarten Sie etwa in der Stadthalle, denn dort beraten auch heuer wieder die steirischen Tischler und Einrichter. Regionale Schmankerln, kunstvolles Handwerk, unterhaltsame Volksmusik und vieles mehr wird beim „Herbstklopfen" im Obergeschoß der Halle A geboten. Ganz im Zeichen der Kunst steht hingegen auch in diesem Jahr das Obergeschoß der Halle D. Gemälde, Aquarelle, Skulpturen, Drucke, Zeichnungen, Fotografie und vieles mehr gibt es hier zu bewundern und auch zu kaufen.

Ein Stockwerk tiefer wartet die ITALIAmia mit einem typisch italienischen Marktplatz inklusive Mode, Schmuck und mediterranen Köstlichkeiten. Wer's deftiger mag, ist im Messestadl in Halle E bei Backhendl, Spanferkel, Schnitzel, Stelzen und vielen weiteren regionalen Guststückerln gut aufgehoben.

Wie immer kommt bei der Herbstmesse auch das Thema „Bauen“ nicht zu kurz. Im Erdgeschoß der Halle A und auch im Freigelände findet man Produkte und Informationen rund um Baustoffe, Energie Sparen, Wellness für Zuhause oder Gartengestaltung.

Herbstmesse Öffnungszeiten:

27. September bis 1. Oktober 2018, täglich von 10 bis 18 Uhr

Vergnügungspark:

täglich von 10 bis 24 Uhr

Alle Informationen finden Sie auch auf www.grazerherbstmesse.at