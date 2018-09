Vorteilsclub Mitglieder erhalten eine 30 % Kartenermäßigung für das 2. Steirische Wissensforum am 4. Oktober in Graz!

Vorteilsclub Mitglieder zahlen nur 118 Euro statt 169 Euro beim 2. Steirischen Wissensforum in der Grazer Stadthalle!

Erleben Sie mitreißende Referenten und gewinnen Sie wertvolle Impulse für Ihr Unternehmen!



Bereits zum zweiten Mal heißt es in Graz 'Vorhang auf' für acht der besten Top100 Speaker, Trainer, Unternehmer und Entertainer, die ihr Expertenwissen informativ, spannend und unterhaltsam präsentieren!

Donnerstag, 04. Oktober 2018

12:00 Uhr - Come together

12:30 Uhr - Begrüßung durch die Moderatorin Ina Sabitzer

13:00 Uhr - Prof. Dr. Sven Voelpel - "Entscheide selbst, wie alt du bist“

13:45 Uhr - Jörg Gantert - "Change 4.0 - Weck die Kraft, die in Dir steckt“

14:30 Uhr - Kommunikationspause

15:00 Uhr - Axel Liebetrau - "Führung, Verkauf, Digital Business - neu gedacht, neu gemacht!“

15:45 Uhr - Götz Schartner - "Tatort www“

16:30 Uhr - Kommunikationspause

17:00 Uhr - Prof. Dr. Dirk Zupancic - "Nachhaltiges Unternehmenswachstum durch Sales Drive“

17:45 Uhr - Daniela A. Ben Said - "Kundenverblüffung - Verrückt, anders und wirkungsvoll“

18:30 Uhr - Kommunikationspause

19:00 Uhr - Andreas Herz - "Resilienz 2 go - Vergiss Burnout und Stress“

19:45 Uhr - Prof. Dr. Peter Filzmaier - "Medien und Medienlogik bzw. Internet und Demokratie“

20:30 Uhr - Verlosung

Programmänderungen vorbehalten

Weitere Infos finden Sie hier: https://www.speakers-excellence.de/veranstaltungen/event-details/2-steirisches-wissensforum.html

©