Ermäßigung"2 für 1"-Ermäßigung für Ausstellungen der Diözese Graz-Seckau

Herbert Boeckl Wandmalerei - Benedektinerstift Seckau © (c) Diözese Graz-Seckau

Diözese feiert 800 Jahre!

In fünf facettenreichen Ausstellungen bearbeitet die Katholische Kirche Steiermark ihre 800-jährige Geschichte und blickt in die Zukunft. Markante Orte der Steiermark, Publikumsmagneten zeigen sich aus einer neuen Perspektive. Historische Schnittstellen werden beleuchtet und mit Fragen der Gegenwart verknüpft. Zeitgenössische Kunst eröffnet dabei Diskurse für Gesellschaft und Kirche.

Noch bis 26. August läuft die Ausstellung „Glaube Liebe Hoffnung“ im Kunsthaus Graz und im KULTUM – Kulturzentrum bei den Minoriten.



Bis 14. Oktober werden in der Ausstellung „Last & Inspiration“ im Diözesanmuseum, Priesterseminar und im Mausoleum die Ausprägungen

der Religionsgeschichte des Landes betrachtet.



Auf Schloss Seggau wird in der Ausstellung "Grenze Öffnung & Heimat" (bis 26. Oktober) - in den bislang nicht zugänglichen Gewölberäumen des Oberschlosses und im Glockenturm - über Heimat nachgedacht, verschobene Grenzen und die Erfahrung des Schutzes unter dem Mantel des Glaubens.

Am Ursprung der Diözese, in der Abtei Seckau, dem „Dom im Gebirge“, stellt die Ausstellung "Umbruch Geist & Erneuerung" (bis 28. Oktober) die Rolle von Klöstern in den Fokus - von deren Wurzeln bis zu den Dokumenten der Gegenreformation.

Auf der Suche nach der Entwicklung zeitgenössischer Kunst im Hinblick auf die christliche Bilderwelt zeigt die Ausstellung "Schönheit & Anspruch" ( bis 4. November) im Stift Admont Kunstwerke aus zahlreichen Sammlung.