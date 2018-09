Facebook

Die Geschichte von Liz Taylor und Richard Burton © LeBe Theater

Schauspiel über das Traumpaar Hollywoods

Ab dem 10. Oktober, dem Tag der exklusiven Vorpremiere für Kleine-Zeitung-Vorteilsclub-Mitglieder, gewährt Zsolt Pozsgai (Gina & Fidel, Liselotte und der Mai, Grüße aus Hollywood) im Theater Lechthaler-Belic in Graz einen fulminanten Einblick in das Leben eines der berühmtesten Traumpaare Hollywoods.



Im Schauspiel „Taylor & Burton – Sie küssten und sie schlugen sich“ befasst er sich mit der Beziehung von Elisabeth Taylor, der „schönste Frau der Welt“ und Richard Burton, einem der größten Bühnen und Filmschauspieler Großbritanniens. 1962, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, lernten sie sich bei den Dreharbeiten zu „Cleopatra“ kennen und lieben. Über keine andere Liaison wurde damals so viel geschrieben, keine wurde so gefeiert und so verurteilt. Zweimal verheiratet, zweimal geschieden – eine Liebe, so schien es, zu groß für die Ewigkeit.