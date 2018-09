Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie ein Buch von Katja Porsch © KK

Katja Porsch ist am 3. Oktober als Referentin beim Frauen Wirtschafts Forum in Velden zu Gast.

Es geht nicht darum ob wir wissen wie es geht. Es geht darum, ob wir es auch machen!“, sagt Katja Porsch. Die Vertriebsexpertin, Autorin und faszinierende Referentin weiß, wie man an die Spitze kommt und wie man Rückschläge erfolgreich meistert. Sehr authentisch und überzeugend macht sie in ihrem Vortrag Mut zur Veränderung und dazu, den Fokus in Richtung Zukunft zu steuern. Auch, wenn es mal gerade nicht so gut läuft. Beim Frauen Wirtschafts Forum am 3. Oktober im Casineum Velden spricht Katja Porsch über das Thema „Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück! Wie du kriegst, was du willst.“ Holen Sie sich persönliche Infos von der Referentin im Rahmen der anschließenden Signierstunde und nutzen Sie die Möglichkeit zur Kommunikation in kreativer Atmosphäre mit kleinen kulinarischen Happen.

Gewinnen Sie im Rahmen des Frauen Wirtschafts Forums eines von 20 Büchern von Katja Porsch!