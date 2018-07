Gewinnen Sie Sie zwei von 6 Karten für "Jordi Savall Trio - Folias & Romanescas" in der Stiftskirche Millstatt! Teilnahmeschluss: 67. Juli 2018

Jordi Savall ©

Der weltbekannte Musiker und Musikwissenschaftler Jordi Savall an der Viola da Gamba im faszinierenden musikalischen Dialog mit dem anerkannten spanischen Gitarristen und Lautenisten Xavier Diaz-Latorre und dem spanischen Ausnahmeperkussionisten Petro Estevan. Jordi Savall gilt als weltweit führender Gamben-Virtuose und widmet sich seit mehr als 50 Jahren der Alten Musik. Er präsentiert in Millstatt zu unrecht vergessene Werke aus Barock und Renaissance in unvergesslicher lebendiger Interpretation.

MEIN V%RTEIL: 3x2 Karten für "Jordi Savall Trio - Folias & Romanescas" gewinnen! Wann: 5. August 2018, 20 Uhr

Wo: Stiftskirche Millstatt Teilnahmeschluss: 26. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.