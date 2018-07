Gewinnen Sie 2 Karten für die Fete Blanche am 21. Juli beim Ankerpunkt in Tillmitsch. Teilnahmeschluss: 13. Juli 2018

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Ankerpunkt

Feste sollen ja bekanntlich gefeiert werden wie sie fallen. Das dachte sich vermutlich auch Mario Soldo, der mit der Fete Blanche beim Ankerpunkt in Tillmitsch in seinen 55. Geburtstag hinein feiert.



Am Samstag, 21 Juli reist Soldo mit einer fantastischen Gruppe von Tänzern, Gogos & Living Acts, teilweise aus Ibiza importiert- an! Die Crème de la Crème des Wiener Nightlifes gibt sich die Ehre bei Leo Raths Fête Blanche! Unter anderen Acts treten auf die beiden Szene – Drag Queens Philisha Conditioner und Cherry Blowsom, die Tanzeinlagen von Ivanka Foxx & The Gogo Girls, sowie ein Surprise Act der Wiener Burlesque Queen, Kate de Vienne werden für fulminante Stimmung sorgen!

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie 2 Karten für die Fete Blanche beim Ankerpunkt

Wann: 21. Juli 2018, Beginn: 18 Uhr

Wo: Ankerpunkt in Tillmitsch Fête Blanche (Original) a‘ la Leo Rath 18h Warm Up - Sundowner by Leo Rath

20h Danjello d‘ Prado

22h Mario Knox & Danjello d’ Prado

+ Guest DJ FK Anyway from Italy & Chievo Vocalist Teilnahmeschluss: 13. Juli 2018 Nähere Infos und Tickets unter: www.ankerpunkt.at