Gewinnen Sie ein Rostfestpackage für 4 Personen! ©

Rostfest - Urlaub nach eigenen Regeln der Kunst!

ie unvergleichliche Naturkulisse und das charmante Altstadtzentrum von Eisenerz sind an sich schon einen Besuch wert. So richtig aufregend wird es aber von 16. bis 18. August beim einzigartigen ROSTFEST EISENERZ.

Seien Sie dabei beim wohl außergewöhnlichsten Festival in Österreich (3 Bühnen, 20 Live-Acts)!

Gewinnen Sie:

- 3 Übernachtungen im Appartement für 4 Personen (Basis Selbstversorger)

- Eintritt Vitalbad Eisenerz & Stadtführung

- HOCHsteirischer Gästekartenvorteil

- Urban Camping Atmosphäre im Resort

- 1 Rostfest-Leinen-Beutel pro Person

- 1 rostiges Souvenir (Rostanhänger)

- Shuttlebus-Service

- Festivalpass, 3 Tage

- Haulyfahrt

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie Sie ein Rostfestpackage im Erzberg Alpin Resort inkl. Festivalpässe für vier Personen! Wann: 16. bis 19. August 2018

Wo: Eisenerz Teilnahmeschluss: 31. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.