Gewinnen Sie ein Meet & Greet mit Beth Ditto inkl. Konzertbesuch in Graz! Teilnahmeschluss: 15. Juli 2018

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erleben Sie Beth Ditto am 19. Juli in Graz! ©

Beth Ditto, Frontfrau des Kult-Trios Gossip, wird bei ihrer exklusiven Europa-Tournee ihr mit Spannung erwartetes Solodebüt vorstellen.

Seit ihrer Gründung 1999 veröffentlichten Gossip fünf Studio-Alben und verkauften mehr als 650.000 Einheiten allein in Deutschland. Neben drei Gold-Singles, die jeweils souverän die Top 20 der Airplay-Charts erreichten, meldeten sie mit „Heavy Cross" hierzulande zusätzlich Dreifach-Platin. Ebenfalls auf Platin-Kurs in Österreich ist die Band mit der letzten gemeinsamen Platte, von der in Europa insgesamt über eine Million Tonträger verkauft wurden.

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie ein Meet & Greet mit Beth Ditto inkl. Konzertbesuch in Graz! Wann: 19. Juli 2018, Beginn: 20 Uhr

Wo: Schlossbergbühne Kasematten Teilnahmeschluss: 15. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.