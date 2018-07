Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

27. Int. Bühnenwerkstatt von 14.7.-21.7.2018 im Theater im Palais an der Kunstuniversität Graz!

Das Tanztheaterfestival der Int. Bühnenwerkstatt ist 2018 zurück in seiner angestammten Heimat, dem Theater im Palais an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, wo die Performances und Werkstätten internationaler Künstlerinnen und Künstler stattfinden werden.

Von der Presse in höchsten Tönen gelobt, erzählt die Cie. James Wilton tanzend die Geschichte von „Moby Dick“ mit Elementen aus Capoeira, Martial Arts, ein Feuerwerk an dynamischen Tanz den es selten zu sehen gibt. Die sieben Tänzerinnen und Tänzer bestechen in ihrer Darbietung durch technische Perfektion, Tempo und vollkommene Synchronisation. In sieben Kapiteln wird die Beziehung zwischen Mensch und Natur erzählt, musikalisch unterstützt mit dem Soundtrack von „Lunatic Soul“. Kapitän Ahab und seine Crew, sind auf der Suche nach dem Monster „Moby Dick“, das, einmal gefunden, gar nicht so schrecklich anmutet. Vielschichtig wird der Dualismus Weiblichkeit und Männlichkeit dargestellt, wie auch die Schönheit der Natur tänzerisch vermittelt, die durch den artifiziellen Eingriff durch den Menschen bedroht wird.

Weitere Informationen unter: http://www.buehnenwerkstatt.at/

oder Tel.: 0650/32 10 341

MEIN V%RTEIL: Verlost werden 5x2 Karten für das Stück "LEVIATHAN based on Moby Dick" von der Cie. James Wilton (GBR)! Wann: Montag, 16.07.2018 Ort: Theater im Palais Beginn: 21 Uhr Teilnahmeschluss: 12. Juli Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.