Schicken Sie uns Ihre Erlebnisgeschichte vom Besuch eines Kärnten-Card Ausflugsziels und gewinnen Sie tolle Preise.

Sie können das Schreiben natürlich auch gerne Ihren Kindern oder Enkelkindern überlassen.



Zu gewinnen gibt es:

1. und 2. Preis: Kurzurlaub für zwei Personen in Kärnten.

3. bis 10. Preis: Rucksack gefüllt mit nützlichen Utensilien für einen Ausflug.



Einsendeschluss ist Donnerstag, der 30. August 2018. Sie habennun also genug Zeit, die Kärnten-Card-Ausflugsziele zu besuchen und uns davon zu berichten.



So können Sie teilnehmen:

mit Brief an die Kleine Zeitung, Postfach 22, 8011 Graz, per E-Mail an: vorteilsclub@kleinezeitung.at

oder Sie bringen Ihre Geschichte direkt in ein Büro der Kleinen Zeitung.



Geben Sie bitte das Kennwort „Kärnten Card“ an.

Die Gewinner werden schriftlich verständigt.