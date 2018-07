Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helferline bringt technikaffine Menschen und Hilfesuchende zusammen. ©

Das Handy oder der Fernseher funktionieren schon wieder nicht? Die Helferline löst technische Probleme schnell und kompetent.

Es ist ein Kreuz mit der Technik. Denkt man gerade, sein neues Handy oder seinen neuen HD-Fernseher endlich überlistet zu haben, funktioniert plötzlich etwas anderes nicht mehr. Und wer will schon andauernd seine Kinder oder seine technikaffinen Freunde um Hilfe beknien?

Für genau solche Fälle gibt es jetzt den Helferline-Service. Das Start-Up hat in den größten Österreichischen Städten ein Netzwerk aufgebaut, das technisch geschickte Personen und hilfesuchende Anwender zusammenführt.

Das ganze kann man sich ähnlich einer Taxizentrale vorstellen: Die Hilfesuchenden rufen bei der Hotline an und nennen zwei bis vier mögliche Termine, an denen das technische Helferlein bei ihnen vorbei kommen kann. Danach wird von der Zentrale ein kompetenter Spezialist in der Nähe ausgesucht und der Kunde bezüglich des genauen Termins kontaktiert. Der Helfer kommt nun zu dem vereinbarten Zeitpunkt zum Kunden nachhause und löst das technische Problem. Und falls er es nicht lösen kann? Dann muss der Kunde dank der Lösungsgarantie auch nicht bezahlen. Mit dem Bonus erhalten Vorteilsclub-Mitglieder die erste halbe Stunde des Helferline-Service im Wert von 28 Euro gratis – jede weitere Viertelstunde kostet 14 Euro. Gerichtet werden können dabei von störrischen Druckern und Navigationsgeräten bis hin zu nicht funktionierenden Laptops und PCs fast alles.

So können technische Geräte endlich wieder das tun, was sie sollen: Das Leben einfacher machen, anstatt komplizierter.

MEIN V%RTEIL: Vorteilsclub-Mitglieder erhalten die erste halbe Stunde „Helferline“- Service gratis. Jede weitere beendete Viertelstunde kostet 14 Euro.



Aktion gültig bis 31.12.2018. Pro Vorteilsclub-Mitglied einmal einlösbar.



Anmeldung telefonisch unter:

0 800-400 470, kostenlos (Montag bis Samstag, 7 bis 20 Uhr) oder unter www.helferline.at (mit Gutscheincode: K3T4W).



Geben Sie bei telefonischer Anmeldung bitte Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt.