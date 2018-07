Gewinnen Sie einen von 15 Plätzen für einen Remix-Workshop am 18. August in Graz. Teilnahmeschluss: 9. August 2018

Remix-Workshop am 18. August in Graz. ©

Beim Remix-Workshop am Samstag, dem 18. August dreht sich alles um coole Sounds und heiße Beats. Passend zur aktuellen Ausstellung im Künstlerhaus über Jörg Schlick und seine Arbeiten wird gemeinsam mit der DJane Clara Moto ein Exkurs zum Thema Remix unternommen. Für diesen Workshop verlosen wir Plätze unter unseren Vorteilsclub-Mitgliedern. Beantworten Sie einfach die Frage, warum gerade Sie in die Welt der elektronischen Musik eintauchen möchten – die 15 besten Einsendungen gewinnen.

Jörg Schlick war ein Tausendsassa: Von Literatur und Kunst über Bühnenbild, bis hin zum Remixen, war er in vielen Bereichen tätig. In der aktuellen Ausstellung „Studienraum. Jörg Schlick“ werden persönliche Unterlagen, weiterführende Materialien wie Druckwerke und mehr gezeigt. Außerdem erscheint die LP „JB Slik in the mix“ des Künstlerfreundes Albert Oehlen. Dieser hat die ursprünglich zum Teil in Zusammenarbeit mit Schlick entstandenen Musikstücke neu interpretiert.

Clara Prettenhofer – den meisten eher unter Clara Moto bekannt – wurde 2006 ausgewählt, um an der Red Bull Music Academy teilzunehmen. Ihren Durchbruch schaffte sie 2010 mit ihrem Debütalbum „Polyamour“, mit dem sie in angesagten internationalen Clubs und auf Festivals auftrat. Heute ist

die junge Grazerin Teil des Teams vom Elevate-Festival. Man darf sich also auf einen spannenden Workshop freuen.

MEIN V%RTEIL: So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen: Schreiben Sie an marketing@kleinezeitung.at warum gerade Sie in die Welt der elektronischen Musik eintauchen möchten! Unter den besten Einsendungen werden 15 Plätze verlost. Einsendeschluss ist der 9. August 2018. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Vorteilsclub-nummer an. Die Gewinner werdne per E-Mail verständigt.