Mitspielen und gewinnen!

Von 10. bis 12. August 2018 gastiert die Königsklasse des Motorradrennsports am Red Bull Ring. Stars wie Marc Marquez, Valentino Rossi und Dani Pedrosa werden nächstes Jahr wieder kräftig Gas geben und sich zahlreiche spannende Duelle liefern. Sichern Sie sich schon jetzt Ihr Ticket für die MotoGP 2018 am Red Bull Ring: Packende Rennaction, heiße Rad-an-Rad-Duelle und ein sehenswertes Rahmenprogramm erwarten Sie am „schönsten Spielplatz Österreichs“.

Weitere Informationen unter: https://www.projekt-spielberg.com/de/motogp

MEIN V%RTEIL: Zu gewinnen gibt es 10x2 Wochenendtickets für die MotoGP! Zusätzlich werden unter den Gewinnern noch 4 Meet & Greet mit einem der KTM MotoGP Fahrer und Marc Marquez verlost! Wann: 10. - 12.08.2018 Wo: Red Bull Ring, Spielberg Teilnahmeschluss: 1. August 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.