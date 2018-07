Facebook

Zeitgenössischer Tanz steht im Mittelpunkt des Festivals ©

Graz im Tanzfieber

Die Internationale Bühnenwerkstatt (14. bis 20. Juli im Theater im Palais) präsentiert dem Publikum auch heuer ein breites Spektrum an zeitgenössischem Tanz aus aller Welt. Neben Performances internationaler Künstler werden auch unterschiedliche Kurse angeboten. Tanzinteressierte ohne professionellen Anspruch können an den „OPEN LEVELS“ teilnehmen, Fortgeschrittene an „LEVEL II“.

Wir verlosen je einen Platz für folgende Kurse:

„Shiatsu & Dance“ 09.00-11.00 Uhr täglich MO-FR

Kursleiter: Astrid Seidler (16.-20.7.)

„Yoga & Dance“ 14.30 – 16.00 Uhr täglich MO-FR

Kursleiter: Elisabeth Cartellieri (16.-20.7.)

„GAGA People Intensiv“ 15.00 – 17.00 Uhr SA und SO

Kursleiter: Mirjam Karvat (14. & 15.7.)

„African Fusion“ 18.00 - 19.00 Uhr MO-FR

Kursleiter: Bella Garcia (16.-20.7.)

Alle Kurse finden im Theater im Palais statt, Leonhardstraße 15, 8010 Graz

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie einen Workshop-Platz für einen von vier Kursen beim Tanztheaterfestival der Bühnenwerkstatt! Teilnahmeschluss: 9. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.