Fischfest Feld am See ©

Fischfest Feld am See – traditionell, regional, köstlich

Köstlichkeiten vom heimischen Fisch wie Fischsuppe, Paella, Fischnudeln, Saibling, Kärntna Låxn, Huchen, Steckerlfisch, Lachsforelle, Fischlasagne, Fish & Chips und vieles mehr erwarten Besucher des Fischfestes Feld am See. Das Fest bietet Feinspitzen ein kulinarisches Angebot der Sonderklasse. Zahlreiche Restaurants und Vereine verwöhnen mit Gaumenfreuden. Ein Fest für die ganze Familie. Auch Augen, Ohren und Geist wollen verwöhnt werden und so bietet das 16. Fischfest neben der Kleine Zeitung-Show mit Schaukochen, bei der TV-Koch Marco Krainer jeweils um 13, 15 und 17 Uhr allerlei schmackhafte Rezepte präsentiert, auch musikalische Unterhaltung mit der Trachtenkapelle Feld am See. Die kleinsten Freunde werden mit einer Hüpfburg, einem Bungee-Trampolin, Gokarts sowie einem reichen Kinderprogramm im Künstlergartl unterhalten. Bei Schlechtwetter wird das Fest auf Sonntag, 15. Juli 2018, verschoben.

Im Zuge des Fischfests 2018 verlosen wir 3 x 50 € Gutscheine von „Kärnten Fisch“ – einzulösen für Fischprodukte.

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie einen von drei 50 Euro Gutscheinen für Fischprodukte von "Kärnten Fisch". Teilnahmeschluss: 12. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.