Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Entdecken Sie mit dem Alpe Adria Magazin die 50 besten Lokale am Wörthersee. ©

Jede Menge Lesestoff und Tipps

"Reisen mit Genuss“ lautet das Motto des Alpe Adria Magazins, das seit 2006 die attraktivsten Regionen dieses Raumes unter die Lupe nimmt und mit seiner Seriosität, detaillierter Recherche und den vielen Tipps eine treue Stammleserschaft gewonnen hat. Die neueste Ausgabe, Magazin Nummer 31, nimmt sich die „Köstliche Obere Adria“ vor und widmet sich in einem Schwerpunkt – von der Kulinarik, über (Boots-)Fahrten zu den schönsten Flecken bis zum Hinterland – dem Wörthersee, Österreichs beliebtestem Badesee. Dazu enthält das Magazin eine Liebeserklärung der Schriftstellerin Anna Baar an die Insel Bracˇ, Lesestoff und Tipps über das Walviertel, Rimini und Koper und Berichte von einer Radtour von Ferrara an die Adria sowie einer Wanderung durch das Gesäuse.

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie eines von 300 Jahresabonnements des Alpe Adria Magazins!

Die Adressdaten der Gewinner werden für die Zustellung des Abonnements an das Alpe Adria Magazin übermittelt. Die Belieferung beginnt mit der September-Ausgabe und endet automatisch mit der Mai-Ausgabe 2019. Teilnahmeschluss: 30. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.