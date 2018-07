Lernen Sie am 14. Juli im Foyer des Styria Media Centers Graz Meine Kleine Digital kennen und genießen Sie ein Gratis-Frühstück!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Styria Media Center in Graz! ©

Kommen Sie ins Styria Media Center in Graz und lassen Sie sich durch den Newsroom führen. Wir beantworten Ihre Fragen zu unserem Digitalangebot bei gratis Kaffee und Gebäck.

Sie wollten immer schon einmal ausprobieren, was Meine Kleine Digital so alles zu bieten hat? Oder: Gab es schon den ein oder anderen Anlass, bei dem Sie gerne auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Laptop etwas nachgelesen hätten? Sie haben vielleicht schon darüber nachgedacht, dass es doch eine gute Idee wäre, wenn Sie zu Ihrem Printabo ein Digitalabo dazu bestellen würden? Dann wäre wohl jetzt die beste Zeit, das digitale Angebot der Kleinen Zeitung zu testen. Beim Digitalfrühstück am 14. Juli im

Styria Media Center steht unser technischer Support für Fragen rund um App-Download, Registrierung, Login oder vergessene Benutzerdaten zur Verfügung.

Nehmen Sie an einer Führung durch den Newsroom teil und lassen Sie sich auf ein köstliches Frühstück einladen. Wie Sie sich anmelden können und weitere Details entnehmen Sie bitte der Infobox.

MEIN V%RTEIL: Beim Digitalfrühstück starten Sie als Vorteilsclub-Mitglied mit einem kostenlosen Frühstück in den Tag (ein Stück Gebäck und ein Kaffee pro Person). Unser technischer Support stellt Ihnen Meine Kleine Digital und all die darin enthaltenen Möglichkeiten vor. In diesem Rahmen möchten wir Sie auch zu einem ausgiebigen kostenlosen Test unseres digitalen Angebotes einladen. Außerdem steht unser Team direkt vor Ort für Fragen rund um App Download, Registrierung, Login oder vergessene Benutzerdaten zur Verfügung. Weiters können Sie an einer Führung durch den Newsroom teilnehmen und die Heimat Ihrer Kleinen Zeitung kennenlernen. Bringen Sie auch gerne Ihr eigenes Tablet, Smartphone oder Laptop mit und wir richten alles auf Ihrem Gerät für die problemlose Nutzung ein. Termin: Samstag, 14. Juli 2018 ab 9 Uhr (Ende: 12 Uhr). Ort: Foyer im Styria Media Center Graz (Gadollaplatz 1, 8010 Graz). Anmeldung ab Montag, 2. Juli unter Tel. 0820-820 101-55. Gültig für maximal zwei Personen pro Vorteilsclub-Haushalt. Anmeldungen möglich, solange Plätze verfügbar sind.