Ermäßigung*AUSVERKAUFT* 30% Kartenermäßigung für "The Best of Musicals"

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Karten für die Erfolgsshow „The Best of Musicals“, die am 23. Februar 2019 in der Helmut-List-Halle in Graz gastiert.

Erleben Sie das Beste aus allen Musicals! © Marco Müller

Die ganze Welt der Musicals an einem einzigen Abend! Mit „The Best of Musicals“ ist es gelungen, eine wunderschöne und aufwändig inszenierte Musical-Produktion erneut nach Österreich zu holen! Original-Darsteller und Top-Solisten aus dem Londoner West End sowie zahlreiche Tänzer bieten dem Publikum beste Unterhaltung auf höchstem Niveau.

„The Best of Musicals“ ist ein unvergessliches Erlebnis: Über 250 farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen nehmen die Zuschauer mit zu den beeindruckendsten Momenten der Musical-Geschichte. Die Hits aus aktuellen Musical-Produktionen wie „Falco“ oder „Mamma Mia“ werden genauso interpretiert wie die Klassiker der Musicalszene „My Fair Lady“ oder „West Side Story“. Das Publikum trifft auf bekannte Melodien, wenn in „Der König der Löwen“ Timon und Pumbaa ihr „Hakuna Matata“ schmettern, wenn Udo Jürgens mit „Ich war noch niemals in New York“ zu einer Reise über den großen Teich einlädt, wenn es in „Das Phantom der Oper“ dramatisch um Christine und Raoul wird oder wenn im Musical „Cats“ mit dem Titel „Memory“ daran erinnert wird, was wahre Freude bedeutet!

Schnell zugreifen! Die Ermäßigung ist auf 100 Stück limitiert!

Nähere Infos und (Normalpreis-)Tickets unter www.cofo.at

MEIN V%RTEIL: 30% Ermäßigung auf Karten für "The Best of Musicals"!



Wann: 23. Februar 2019

Wo: Helmut-List-Halle Graz Sie erhalten Ihre ermäßigten Karten über die Ticket-Hotline (0316) 871 871 11 oder in allen Kleine Zeitung Büros. Preise zzgl. Gebühren. Bitte weisen Sie Ihre Vorteilsclub-Nummer vor. Schnell zugreifen, das Kartenkontingent ist begrenzt! Die Ermäßigung ist gültig auf alle Kategorien. Pro Vorteilsclub-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 4 Karten einlösbar.