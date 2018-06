Facebook

Schaffelbad: 40jähriges Jubiläum © Therme Loipersdorf

Zum 40. Geburtstag der ersten steirischen Therme verlosen wir 40 Mal zwei Schaffelbad-Eintritte.

Am 15. Juli 1978 startete das beliebte Schaffelbad seinen ersten Betrieb mit zwei Becken, die es, mehrmals modernisiert versteht sich, auch heute noch gibt. Inzwischen entfaltet sich die außergewöhnliche Wellnesslandschaft auf 8.500 Quadratmetern mit 14 Saunen, ebenso vielen Entspannungsbecken und einem À-la-carte-Restaurant.

Auch Romantiker kommen im Schaffelbad auf ihre Kosten. Auf den bequemen Kuschellie-gen und in den unzähligen kleinen Nischen, einige sogar mit Aussicht auf den idyllischen Thermenteich, kann man Qualitätszeit zu zweit erleben, sich einfach einmal nach Lust und Laune unterhalten oder in absoluter Ruhe ein gutes Buch lesen.



Wer bei unserem Gewinnspiel kein Glück hat, muss sich nicht ärgern: Im Jubiläumsmonat Juli dürfen sich alle Gäste zur Feier des 40. Geburtstags über ermäßigten Eintritt in das Schaffelbad freuen.

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie zum 40-Jahr-Jubliäum 40 x 2 Eintritte in das Schaffelbad (ab 16 Jahren) der Therme Loipersdorf ein. Inkludierte Leistungen: Eintritt in die Therme Loipersdorf ab 8.30 Uhr (Thermenbad und Erlebnisbad) sowie in das Schaffelbad ab 9 Uhr.



Achtung: Die Gewinngutscheine sind nur im Jubiläumsmonat (bis 31. 7. 2018) gültig! Teilnahmeschluss: 02. Juli 2018