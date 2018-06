Facebook

Karten für La Strada um 3 Euro ermäßigt © Frederic Jean

Erleben Sie bei La Strada von 27. Juli bis 4. August 2018 27 Produktionen, die Graz in Bewegung setzen werden! Als Vorteilsclub-Mitglied haben Sie noch dazu den Bonus einer 3 Euro Ermäßigung für max. 2 Karten. Die Ermäßigungen gelten für folgende Produktionen:

Eröffnungs-Produktion: Compagnie XY

Produktion: Il n'est pas encore minuit...

Termine: 27.7, 28.7, 31.7, 1.8, 2.8, 3.8, 4.8.2018

Ort: Oper Graz

Beginn: 20 Uhr

Es ist noch nicht Mitternacht ... Die französische Compagnie XY lotet die Grenzen des physikalisch Machbaren aus, verwandelt Körper in Poesie und kreiert gemeinsam magische Momente: Wenn die 22 Akrobaten La Strada in der Oper Graz eröffnen, zeigen sie, dass große Akrobatik keine spektakulären Bühnenbilder braucht. Mit ihren Körpern erschaffen sie meisterhaft ganze Landschaften und zelebrieren das Spiel des Erbauens und des Abbauens, des Komponierens und Zerfallens. Ein bildgewaltiges Meisterwerk aus Zirkuskunst und Tanz.

Dauer: 60‘ / Für die ganze Familie / Empfohlen ab 6 Jahren!

Gruppe: Baro d’evel

Produktion: Bestias

Termine: 29.7., 30.7., 1.8., 2.8., 4.8., 5.8.2018

Ort: Zelt im Augarten

Beginn: 20 Uhr

Endlich ist es soweit: Eine der fantastischsten Produktionen des Neuen Zirkus, die derzeit weltweit zur Aufführung gelangen, kommt nach Graz. Die Künstler der französisch­ katalanischen Compagnie Baro d‘evel öffnen Türen zu einer anderen Welt, überschreiten Grenzen und lenken den Blick auf das Wesentliche. Das von La Strada koproduzierte Stück „Bestias“ ist ein kunstvolles Zusammenspiel von Mensch und Tier, die miteinander Geschichten über Kontrolle und Hingabe, Gleichgewicht und Störung, Perfektionismus und Unvollkommenheit erzählen. Eine surreale, poesievolle Reise ins Ungewisse!

Eine Koproduktion mit La Strada Graz.

Dauer: 100‘ (inkl. Einlass) / Für die ganze Familie / Empfohlen ab 7 Jahren!

Gruppe: Improbable

Produktion: The Paper Man

Termine: 1.8., 2.8.2018

Ort: Orpheum Graz

Beginn: 19.30 Uhr

„What do we do when fascism comes to town?” Mit „The Paper Man“ erzählt die britische Company Improbable die Geschichte des österreichischen Fußballspielers Matthias Sindelar, genannt der „Papierene“. Der den Mut hatte, beim „Anschluss­Spiel“ am 12. März 1938 im Wiener Praterstadion den Nazis die Stirn zu bieten und zehn Monate später unter bis heute ungeklärten Umständen zu Tode gekommen ist. In einer Aufführung mit Elementen aus „Cabaret“ und „Der dritte Mann“ erzählen die Figurentheaterspieler Sindelars Geschichte, die seit seinem Tod vor 80 Jahren nichts an Brisanz verloren hat.

Eine Koproduktion mit La Strada Graz und dem Norfolk & Norwich Festival.

Dauer: 85‘ (ohne Pause) / Empfohlen ab 14 Jahren! / in englischer Sprache

Gruppe: Familie Flöz

Produktion: Dr. Nest

Termine: 29.7. und 30.7.2018

Ort: Oper Graz

Beginn: 20.00 Uhr

Selbstbewusst tritt Dr. Nest seine neue Stellung in einer abgelegenen Heilanstalt an. Von Neugier, Wissensdurst und Empathie getrieben, taucht er in die bizarren Welten der dortigen Bewohner ein. Diese sind voller Tiefe, verloschener Erinnerungen, gespaltener Persönlichkeiten, Dämonen und Wahnbilder, und bringen Dr. Nest an den Rand seiner Beherrschung. Mit ihrem beeindruckenden und anspruchsvollen Körper- und Maskentheater erzählt die Familie Flöz hier von der tragischen wie komischen Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens.

Dauer: 80‘ (ohne Pause) / Für die ganze Familie / Empfohlen ab 12 Jahren!

MEIN V%RTEIL: Sie erhalten 3 Euro Ermäßigung auf die obenstehenden ausgewählten Produktionen bei La Strada! 3 Euro Ermäßigung für max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied Sie erhalten die Karten ausschließlich über die Kleine Zeitung Tickethotline 0316/ 871 871 11 oder in den Kleine Zeitung Regionalbüros (Preise zzgl. Gebühren) sowie im Büro von Graz Tourismus. Weitere Infos zu La Strada unter www.lastrada.at