Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ticketermäßigung für das Konzert von Elvis Costello am 9. Juli auf den Kasematten in Graz!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elvis Costello - am 9. Juli 2018 in Graz! ©

Am besten ist Elvis Costello wohl für seine Auftritte mit The Attractions und The Imposters bekannt. Viel Beachtung fanden jedoch auch seine gemeinsamen Projekte mit Burt Bacharach, The Brodsky Quartet, Paul McCartney, The Charles Mingus Orchestra, Plattenproduzent und Songwriter T Bone Burnett sowie Allen Toussaint and The Roots.

Im Verlauf seiner Karriere erhielt Costello mehrere prestigeträchtige Auszeichnungen, u. a. zwei Ivor Novello Awards für Songwriting, einen Dutch Edison Award mit The Brodsky Quartet für „The Juliet Letters“, den Nordoff-Robbins Silver Clef Award, einen BAFTA für die Musik, die er gemeinsam mit Richard Harvey für die Alan Bleasdale TV-Serie „G.B.H.“ schrieb und einen Grammy für „I Still Have That Other Girl“ aus der Zusammenarbeit mit Burt Bacharach, 1998, „Painted From Memory“.

Elvis Costello wurde von der königlichen Kapelle Kopenhagen beauftragt eine Oper zu komponieren, die auf das Leben von Hans Christian Andersen basiert. „The Secret Songs“, ein Extrakt aus der entstehenden Oper, wurde erstmals 2005 in Kopenhagen aufgeführt. Das Publikum zeigte seine Wertschätzung, die Kritiken waren enthusiastisch.

Costello übernahm die Rolle des Talkshow-Moderators mit dem Launch seiner international gefeierten Musikserie „Spectacle: Elvis Costello with …“ die im Dezember 2008 ihre Premiere feierte. „Spectacle“, ein „Best of Talk- und Musik-TV“, bot eine fesselnde Mischung, sie zeigte den kreativen Prozess aus der Sicht des heimlichen Beobachters. Das Programm lief zwei Saisonen und wartete mit erlesenen und außergewöhnlichen Gästen auf – u. a. Sir Elton John, Lou Reed, Bruce Springsteen und US-Präsident Bill Clinton – sie trafen Costello zum Plaudern, zur Performance und um ihre Passion für alle Arten von Musik zu teilen.

Im Mai 2011 ging Elvis Costello, mit The Imposters wiedervereinigt, auf Revolver Tour. Die LA Times lobte die Performance, die an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Los Angeles Wiltern Theater stattfand, mit den Worten: „Die Art von einzigartiger, belebender Erfahrung, die ein einziges Schlagwort rechtfertigt: Inspirierend“.

MEIN V%RTEIL: 2für1-Ticketermäßigung für Elvis Costello in Graz! Wann: 9. Juli 2018

Wo: Kasematten (Schlossberg) Aktion gültig bis inkl. 23. Juni 2018. Sie erhalten Ihre 2für1-Ermäßigung nur bei der online Ticketbuchung über den Kleine Zeitung Shop - www.shop.kleinezeitung.at Hier geht es direkt zur Ticketbuchung!