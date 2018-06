Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 3.000 Teppiche lagern bei Reyhani in Graz. ©

Traumhafter Teppich zu gewinnen

Wir verlosen einen „Hazara Honar“, einen edlen handgefertigten Designer-Teppich in Premium-Qualität der Firma Reyhani in Graz, im Wert von 5000 Euro.

Bei Reyhani in der Grazer Schönaugasse, finden Sie ein etwa 3000 Stück umfassendes Sortiment erlesener klassischer und moderner Teppiche, die jetzt in der soeben neu eröffneten Designabteilung zu bewundern sind. Am Freitag feierte das Team um Amin Reyhani, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt, mit einer großen Hausmesse das 60-Jahr-Jubiläum. Mit unserem Bonus-Magazin können Sie einen Designer- Teppich aus der Kollektion „Hazara Honar“ gewinnen. Diese exklusiven Teppiche werden von einer Kreativwerkstatt unter der Leitung von Chefdesigner Umar Hanif in Lahore in geringer Auflage handgefertigt. Neben den großartigen, teils an europäische Modedesigner angelehnte Designs, zeichnen sie sich vor allem durch hervorragende Wollqualität und hohe Strapazierfähigkeit aus. So schmücken Hazara auch zahlreiche designaffine Hotels, Banken aber vor allem auch stylisch eingerichtete Privaträume.

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie einen traumhaften Teppich der Firma Reyhani im Wert von 5.000 Euro! Teilnahmeschluss: 1. Juli 2018. Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.