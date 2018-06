Facebook

Der Waldseilgarten am Grazer Hilmteich. ©

Ein Waldseilgarten der Extraklasse befindet sich direkt in Graz in den Baumkronen des Hilmteichs. Während die meisten Hochseilgärten fernab von den Ballungszentren in den steirischen Wäldern etwas versteckt liegen, gibt es in Graz ein Hochseilerlebnis mitten in der Stadt.

MEIN V%RTEIL: Tageseintritte für 5 Familien in den Waldseilgarten Graz inkl. 2 Trainerstunden gewinnen! Teilnahmeschluss: 3. Juli 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.