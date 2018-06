Facebook

"Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare bei den Schlossfestspielen Piber. ©

Traumhafte Sommernächte im Schloss Piber

Die Schlossfestspiele Piber sind dank des großen Publikumszuspruchs längst ein fester Bestandteil der steirischen Kulturlandschaft. Tausende Besucher erfreuten sich schon an den stimmungsvollen Theaterabenden im Arkadeninnenhof mit Theaterklassikern der Weltliteratur, welche der Kulturverein „Theater absolut“ ganz nach seinem Motto „Genuss für alle Sinne“ Jahr für Jahr mit musikalischen Klängen und steirischen Köstlichkeiten verfeinert. Eine wahrlich fantastische Mischung – die mit der Premiere am 11. Juli heuer noch um eine traumhafte Facette reicher werden wird.

Im wahrsten Sinne des Wortes: Auf dem Spielplan steht heuer nämlich ,„Ein Sommernachtstraum“, William Shakespeares Ausflug in die Fantasiewelt. Das viel gespielte Stück ist aber eigentlich mehr als das. Es ist ein Meisterwerk über lustvolle Verwirrungen, in der die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwinden und die bestehenden Gesetze außer Kraft gesetzt werden, indem sich durch Verzauberung die Instinkte und Sehnsüchte entladen, die das menschliche Begehren bestimmen. Ein fatales Gefühls- und Liebeschaos nimmt seinen Lauf, in dem das heitere Ende dieser unbeschwerten Komödie dennoch schon von Beginn an feststeht.

MEIN V%RTEIL: Für eine von fünf Vorstellungen von „Ein Sommernachtstraum“ im Rahmen der Schlossfestspiele Piber bezahlen Sie für zwei Kombi-Theaterkarten 75 statt 150 Euro. Termine: 14., 20., 21., 27. und 28. Juli 2018 Eine Kombi-Karte beinhaltet:

16.30 Uhr: Besichtigung der Hundertwasserkirche

in Bärnbach mit einer einstündigen Führung.

18 Uhr: Exklusives Drei-Gang-Menü in der Arkaden-Loge.

20 Uhr: Beginn des Theaterstückes „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare.

22.30 Uhr: Ende des Theaterstückes mit musikalischem Ausklang. Schnell zugreifen, das Kartenkontingent ist begrenzt!



Pro Vorteilsclub-Nummer kann das Angebot einmal genutzt werden.

Die ermäßigten Karten sind ausschließlich in den Kleine Zeitung Büros erhältlich.

Karten reservieren unter Tel. (0316) 871 871 11 (Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr).

Preis zuzüglich Gebühren.



Weitere Infos und alle Termine auf:

www.schlossfestspiele-piber.at