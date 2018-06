Mit dem Gutschein vom 12. Juni auf Ihrer Kleinen Zeitung erhalten Sie beim Vulcano Schinkenkulinarium am Sonntag, 17. Juni in Auersbach vier von Ihnen gewählte Schinken zum halben Preis.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jean Van Luelik

Seit der Gründung von Vulcano Ursprung im Jahr 2000 verfolgen die Schinkenproduzenten aus dem Vulkanland immerzu das selbe Ziel: zu den Besten der Welt gezählt zu werden! Deshalb stellt sich das Vulcano-Team Jahr für Jahr wieder der Herausforderung und lässt sich öffentlich mit den besten luftgetrockneten Rohschinken aus ganz Europa messen. Beim Internationalen Schinkenkulinarium am 14. und 17. Juni in Auersbach bei Feldbach treten 16 luftgetrocknete Top-Rohschinken aus acht europäischen Ländern gegeneinander an, um sich von einer ausgewählten Expertenjury, aber auch von genussliebenden Gästen verkosten, bewerten und genießen zu lassen.

Schinkenkulinarium

Am Sonntag, den 17. Juni, wird bei Vulcano Ursprung schließlich ein Fest für alle Schinkenliebhaber gefeiert. An den vier Koststationen bekommen Sie – bei freiem Eintritt und bei jeder Witterung – die einmalige Chance, bis zu 16 verschiedene Top-Rohschinken aus ganz Europa auf einmal zu verkosten und somit Ihren ganz persönlichen Favoriten zu küren. Dazu gibt’s viele kulinarische Genüsse (auch warme Speisen), Spezialitäten und Getränke von Weinbauern und Kulinarik-Produzenten aus der Region und ein musikalisches Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit Soko Dixie und DJ Junior. Auf die Kleinen wartet ein Kinderprogramm, bei dem eine Hüpfburg und eine Schminkecke nicht fehlen dürfen.

Vorteilsclub-Mitglieder haben am Festsonntag einen ganz besonderen Vorteil. Sie erhalten mit dem Gutschein, der am 12. Juni auf der Kleinen Zeitung klebt(e), an den Koststationen vier selbst gewählte Schinken zum halben Preis.

MEIN V%RTEIL: 50 Prozent auf Schinken beim Vulcano Schinkenkulinarium am 17. Juni, ab 10 Uhr in Auersbach. Mit dem Gutschein, der am 12. Juni auf Ihrer Kleinen Zeitung klebt(e), erhalten Sie 50 Prozent Ermäßigung auf vier von Ihnen gewählte Schinken. Sollten Sie keinen Gutschein haben, so können Sie sich in den Kleine Zeitung-Büros noch einen abholen bzw. werden auch vor Ort ein paar Gutscheine aufgelegt werden. Alternativ können Sie Ihren Gutschein auf hier unten ausdrucken. Der Gutschein ist bei einer der vier Schinkenstationen einlösbar. Schinkenkulinarium: am 17. Juni ab 10 Uhr.

Bei jeder Witterung! Eintritt frei! Vulcano Schinkenmanufaktur, 8330 Feldbach, Auersbach/Eggreith 26.

E-Mail: schinkenwelt@ vulcano.at,

Tel. (0 31 14) 21 51,

Web: www.vulcano.at

Ihr Gutschein hier zum Download! Vulcano-Gutschein (2MB)