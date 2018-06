Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

#wearewater-Fest: Beim riesigen Wasserball-Spektakel der Therme Loipersdorf kann man nicht ruhig stehen bleiben, Jubeln und Staunen ist angesagt. ©

Wenn es Wasserbälle regnet

Der Anblick, wenn fast 4000 Wasserbälle in das Acapulco-Becken der Therme Loipersdorf regnen, bleibt jedem Zuseher unvergesslich. Auch in diesem Jahr startet die beliebte Therme am 30. Juni um 10 Uhr mit dem inzwischen bereits legendären #wearewater-Fest in einen aufregenden Sommer. Begleitet von cooler DJ-Musik von Antenne Steiermark ist dieser Tag in den letzten Jahren zum größten Spektakel der heißen Jahreszeit avanciert. Seien Sie dabei, wenn um 11 Uhr der Wasserball- Regen startet. Danach können Familien im riesigen Freibereich an witzigen Wasser-Wettkämpfen teilnehmen und Preise, wie einen Thermenkurzurlaub gewinnen.

Das Event ist der Auftakt des „1 Euro Family Summers“. Von 29. Juni bis 9. September gibt’s Glücksgefühle, Wasserspaß und Abenteuer für alle unter 16 Jahren um nur einen Euro Eintritt. Der Sprungturm, fünf Wasserrutschen, das Wellenbad mit Affenschaukel, eine Hüpfburg, ein Beach-Volleyballplatz und der Baby-Beach mit echtem Sand machen das Ferienabenteuer perfekt.

Ab 1. Juli laden die Thermenmaskottchen Otto und seine Freunde Fidelius und Elli alle Kinder ins Abenteuer-Camp ein. Das tägliche Animationsprogramm begeistert mit Programmpunkten wie „Seepferdchen-Polo“, „Riesenseifenblasen“ und „Rutschen-Champ“.

In Loipersdorf kommen aber auch die Großen immer auf ihre Kosten. Die drei Thermenwelten – Erlebnisbad, Thermenbad und Schaffelbad – haben nämlich für alle Geschmäcker das passende Angebot zu bieten.

MEIN V%RTEIL: Die Therme Loipersdorf und der Vorteilsclub der Kleinen Zeitung laden 100 Familien (zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 16 Jahren) ein, am 30. Juni beim großen #wearewater-Fest in der Therme Loipersdorf teilzunehmen. Inkludierte Leistungen: Eintritt in die Lebenstherme ab 8.30 Uhr. Das große #wearewater-Fest mit buntem Wasserball-Regen und der #wearewater-Challenge im Freibereich der Therme. Teilnahmeschluss: 19. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.