Street Food Market Spittal/Drau von 15. bis 17. Juni!

„Straßenessen“ als kollektives Genusserlebnis

Die Speisekarte der „StreetFood Market Austria“-Tour 2018, die vom 15. bis 17. Juni in Spittal an der Drau Station macht, lässt nicht nur Kennern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Extravagante Gerichte und exquisite Kreationen, wie man sie hierzulande nur selten serviert bekommt, zubereitet von internationalen „Street Food Artists“, machen den Besuch zum gastronomischen Erlebnis. Kulinarischen Individualisten, Küchenaussteigern aus der ganzen Welt und Haubenköchen, die den Umstieg vom klassischen Restaurant-Business vollzogen haben, kann man beim „Street Food Market“ im Stadtpark über die Schulter blicken. Sie alle schreiben eines groß: Qualität. Geprägt wird die Veranstaltung von der Individualität der Protagonisten und deren Feingefühl für Gestaltung, einzelne Komponentenund Grundprodukte. Keine Abfertigung mit Tiefkühlkost, sondern eine internationale Leistungsschau der besten Vertreter des „Home Made Food Spirit“ ist es, was die Gäste an den drei Veranstaltungstagen erwartet.

Street Food Market Spittal/Drau

15.–17. Juni 2018, Stadtpark,

Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Eintritt frei!

MEIN V%RTEIL: Gewinne 2x5 Speisen deiner Wahl für dich und deine Begleitung beim Street Food Market Spittal! Teilnahmeschluss: 13. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.