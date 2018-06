Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der 7. Alpen Kiltwanderung am 23. Juni 2018 stehen Spaß und Unterhaltung im Vordergrund. ©

Ein etwas genauerer Blick macht sicher: die Schottischen Highlands verbindet mit dem Mölltal viel mehr als man denkt! Die Landschaft: mystisch, rau und wunderschön. Die Menschen: hart aber herzlich und vor allem gesellig. Und die Mode: authentisch, nachhaltig und mit viel Karo! Und seit nunmehr sieben Jahren haben die Mölltaler auch ihre eigenen, ganz besonderen „Highland Games“: die Alpen Kiltwanderung in Obervellach. Die Idee von Thomas Rettl wurde gerne aufgenommen und innerhalb weniger Jahre hat sich die Alpen Kiltwanderung zu einem lustig originellen Fixstern im Veranstaltungskalender des Mölltales und zum anregenden Wanderauftakt in der Nationalpark-Region und am Alpe-Adria-Trail entwickelt. Es ist jeder eingeladen, egal ob Jung oder Alt, alleine oder im Team (4 TeilnehmerInnen). Voraussetzungen für die Teilnahme sind ausschließlich; gute Laune und ein weitgespannter „Dress Code“: Es muss kein Kilt sein! Aber zumindest ein kariertes Beinkleid oder Hemd, ein Dirndl oder eine Lederhose.

Weitere Informationen unter: www.obervellach-reisseck.at/kiltwanderung

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie einen von 4 Plätzen für die Alpen Kiltwanderung mit Thomas Rettl! Zu jedem Startplatz erhalten Sie auch noch diese zusätzlichen Extra: * Rettl-Geschenk

* Proviant für die Wanderung, Getränk, Weinprobe

* Eintritt in die Burg Falkenstein

* 10,- Euro Gutschein für eine Mahlzeit mit regionalen Spezialitäten

* Shuttlebus (Gratschach-Obervellach) Teilnahmeschluss: 19. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.