Musical Mamma Mia! Das deutschsprachige Original gastiert von 8. bis 12. August in der Stadthalle Graz.

Von „Super Trouper“ bis „Dancing Queen“

Mamma Mia! Das Musical mit den Hits von ABBA“ kommt nach Graz. Der Hype um die legendäre schwedische Popgruppe hat ja zuletzt durch die Ankündigung, dass sie zwei neue Lieder gemeinsam aufgenommen hätten, wieder frischen Schwung aufgenommen. So ertönen von 8. bis 12. August in der Stadthalle Graz 22 der größten ABBA-Hits. „Super Trouper“, „The Winner Takes It All“, „I Have A Dream“ oder „Dancing Queen“: Alle sind sie in dem deutschsprachigen Original des Musicals verpackt.

Mamma Mia! entführt das Publikum nach Griechenland und verzaubert mit einer lustigen und temporeichen Liebesgeschichte. Sophie verspürt am Vorabend ihrer Hochzeit Sehnsucht, endlich ihren Vater kennenzulernen. Das führt drei Männer zurück auf eine Insel, die sie zuletzt vor 20 Jahren betreten haben. Sophies Mutter Donna sieht sich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, ihre beste Freundinnen aus jenen Tagen machen das heitere Chaos komplett. Eine Sommerkomödie garniert mit den größten Hits von ABBA.

