Nervenkitzel in luftigen Höhen



Wenn der Papa Abenteuer in freier Natur liebt und auch öfter einmal den Nervenkitzel beim Klettern sucht: Wie wäre es dann zum Vatertag mit einem Ausflug in den Wiki Adventure Park, dem Kletterpark mitten in Graz? In den Baumkronen beim Hilmteich wartet ein terrassenförmiger Wald mit sieben verschiedenen Kletterstrecken und 90 Hindernissen. Die Parcours bieten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade – von grün (leicht) über gelb und rot bis schwarz – und können, vorausgesetzt die Körpergröße passt (ab 1,10 Meter), entweder individuell oder nacheinander begangen werden. Wenn das nicht nach einem tollen Familienausflug zum Vatertag klingt …

MEIN V%RTEIL: Gewinnen Sie zwei von 40 Eintrittskarten für den WIKI Adventure Park am Hilmteich in Graz! Teilnahmeschluss: 13. Juni 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.